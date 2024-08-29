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Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Lugano karşısında 2 gol attı

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Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Lugano karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarttı. Golcü oyuncu bu gollerle siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa gollerini de kaydetmiş oldu.

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Lugano karşında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarttı. Golcü oyuncu bu gollerle siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa gollerini de kaydetmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Ciro Immobile, 7. ve 71. dakikalarında kaydettiği gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. İtalyan oyuncu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ciro Immobile, 11'de başladığı müsabakada 78. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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