Beşiktaş'ın gol raporu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 30 gol bularak 5. sırada yer aldı. Tammy Abraham, 7 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Siyah-beyazlılar, 10 farklı futbolcudan gol katkısı aldı.

Beşiktaş, devre arasına girilen Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 30 gol kaydetti.

Ligde 17 maçta topladığı 29 puanla 5. sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı takımda 10 oyuncu skor üretti.

İngiliz santrfor Tammy Abraham, 1'i penaltıdan olmak üzere 7 golle Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en skorer ismi olarak dikkati çekti.

En golcü Abraham

Beşiktaş'ta ligin ilk devresindeki 17 maçlık maratonda takımın en golcüsü Tammy Abraham oldu.

İngiliz santrfor, 1'i penaltıdan toplam 7 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Rafa Silva 5, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure 4'er, Jota Silva ve Vaclav Cerny 3'er, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

10 farklı isimden gol katkısı

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 30 gole imza atan Beşiktaş'ta 10 farklı futbolcu fileleri havalandırdı.

Tammy Abraham, Rafa Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Jota Silva, Vaclav Cerny, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo, rakip fileleri havalandırmayı başardı.

En golcü 4. takım

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol atan takımlardan biri oldu.

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 30 kez havalandırdı ve en golcü 4. takım olarak dikkati çekti.

Ligde en çok gol atan takımlar ise Fenerbahçe ve Galatasaray (39'ar kez) ile 33 golle Trabzonspor oldu.

Kalesinde 22 gol gördü

Beşiktaş, ligin17 haftalık bölümünde 22 kez topu ağlarında gördü.

Süper Lig'de oynadığı 17 maçın 4'ünde gol yemeyen siyah-beyazlılar, toplamda ise 22 gole engel olamadı.

Sadece 2 maçta gol atamadı

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, bu sezon 18 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ve Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmalarda gol kaydedemedi.

Siyah-beyazlı takım, sırasıyla Antalya ekibine 2-0, İzmir temsilcisine ise 3-0 mağlup oldu.

Maçların ilk yarım saatinde 13 gol üretti

Beşiktaş, bu sezon ligde attığı 30 golün 13'ünü maçların ilk yarım saatlik bölümünde kaydetti.

İlk 15 dakikada 7 gole imza atan siyah-beyazlı ekip, 15 ile 30. dakikalarda 6, 31 ile 45. dakikalar arasında 4 ve ilk yarının uzatmalarında ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaların ikinci yarılarında 46 ile 60. dakikalarında 3 gol atan Beşiktaş, 61 ile 75. dakikalarda da 5 kez ağları sarstı. Mücadelelerin son bölümünde 76 ile 90. dakikalar arasında 1 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, uzatma dakikalarında 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
