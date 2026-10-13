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Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasman maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Mücadele 15 Ekim Perşembe TSİ 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda Alman ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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