Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti

Beşiktaş ve Augsburg arasındaki hazırlık maçı, tribünden atılan patlayıcı maddeler nedeniyle tamamlanamadı. Hakem, maçı 79. dakikada iptal ederek iki takımın da futbolcularını sahadan çekti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı. 79. dakikaya gelindiğinde 1-1'lik skorla devam eden maç, sahaya atılan maddeler nedeniyle tamamlanamadı. Hakem, maçı iptal ederek iki ekibin oyuncularını da sahadan çekti.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Beşiktaş - Augsburg maçının hakemi, tribünde atılan ses bombaları ve havai fişekler nedeniyle karşılaşmayı 79. dakikada bitirdi. Böylece maç 1-1'lik sonuçla sona ermiş oldu.

BİR SONRAKİ RAKİP MEZOKÖVESD ZSORY

Beşiktaş, Bir sonraki hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ardından da Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARIDA DA BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Sezon öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Kufstein Arena'da Augsburg ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durdu. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirirken, ikinci yarı başında da meşaleler yandı. Tribünlere yapılan uyarıların ardından duran oyun tekrar devam etti. Ancak 78'inci dakikada itibaren sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle oyuna devam edilemedi ve 79'uncu dakikada hakem maçı bitirdi.

KARTAL'IN GOLÜ MULEKA'DAN GELDİ

90 dakikası tamamlanamayan maçta Beşiktaş'ın golünü Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un golü ise Irvin Cardona'dan geldi.