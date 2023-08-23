Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ghezzal'a hiç ummadık talip! Süper Lig'de kalıyor

Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Turuncu-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncusunu takasta kullanmayı teklif edebilir.

Beşiktaş forması giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal için Başakşehir devrede.

GHEZZAL KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş yeni sezonda Rachid Ghezzal'ı kadroda düşünmüyor. Bu gelişme sonrası Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

Turuncu-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncusunu takasta kullanmaya hazırlandığı belirtildi. Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.