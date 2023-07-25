Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan ameliyat oldu

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan hamstring tendon onarımı ameliyatı oldu. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacak.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan hamstring tendon onarımı ameliyatı oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.