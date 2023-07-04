Beşiktaş'ın genç futbolcuları heyecan ve umut dolu
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Kerem Atakan Kesgin: Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre bulmaya çalışacağım"Tam olarak beşiktaş'ta olduğumun farkındayım"Emrecan Bulut: Buraya geldiğim için çok mutluyum"2-3 yıl öncesinde bugünü hayal edemiyordum"Doğukan DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaşlı futbolcular...
Kerem Atakan Kesgin : Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre bulmaya çalışacağım
"Tam olarak beşiktaş'ta olduğumun farkındayım"Emrecan Bulut: Buraya geldiğim için çok mutluyum"2-3 yıl öncesinde bugünü hayal edemiyordum" Doğukan DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaşlı futbolcular Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Bulut'un antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Kerem Atakan Kesgin, "Bütün futbol camiasına sakatlıksız, belasız bir sezon diliyorum" dedi. Emrecan Bulut ise "Öncelikle Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Genç futbolcular Emrecan Bulut ve Kerem Atakan Kesgin, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kerem Atakan Kesgin, "Bütün futbol camiasına sakatlıksız, belasız bir sezon diliyorum. Biz de iyi bir tatil yapıp, kafamızı boşaltıp buraya iyi bir şekilde gelmek istiyorduk. Herkesin de aynı şeyi yaşadığını görüyorum. Herkes buraya tam yüzde 100 hazırlanarak gelmiş. Biz de gerçekten hızlı bir giriş yaptık. İyi çalışıyoruz zaten 9'unda da kampa gideceğiz. Kampa kadar da yüzde 100 çalışıp, en hazır şekilde gidip gücümüze güç katacağız. Umarım bu sene sonunda hak ettiğimiz, geçen sene ikinci yarısını iyi götürüp yakalayamadığımız o şampiyonluğu bu sene en iyi şekilde alıp camiamıza hediye ederiz" dedi. KEREM ATAKAN KESGİN: BU SENE DAHA FAZLA ÇALIŞARAK DAHA FAZLA SÜRE BULMAYA ÇALIŞACAĞIMKerem Atakan, geride bıraktığımız sezon az süre bulmasıyla ilgili, "Tabii ki de şans bulduğum sürece bu şansı iyi kullanacağıma eminim. Bundan bir şüphem yok. Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre bulmaya çalışacağım. Umarım hocam da bana bu şansı verir ve takıma daha fazla katkı sağlayabilirim" değerlendirmesinde bulundu. "TAM OLARAK BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞUMUN FARKINDAYIM"Geçen sezon Beşiktaş ile sezon öncesi kampı yapmamasının hatırlatılması üzerine, "Tabii ki inanıyorum çünkü ben geçen sen burada kamp görmeden geldim. Tam olarak Beşiktaş'ta olduğumun farkındayım. Eksiklerimin farkındayım, neler yapabileceğimin farkındaydım. O yüzden benim için farklı bir sene olacak, ben hissediyorum" ifadelerini kullandı. "BUNU HER SENE OYNAMAK BANA AYNI HEYECANI VERİR"22 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi'nde oynayacak olması hakkında ise, "Ben buraya transfer olmadan önce Sivasspor'da da Konferans Ligi oynamıştım. 1 maç olsa da onun heyecanını orada yaşamıştım. Bunu her sene oynamak bana aynı heyecanı verir bununla alakalı bir kuşkum yok. Umarım Konferans Ligi'nde devam ederiz. İnşallah final ve finalde de şampiyonluk olur. Ama gidebildiğimiz yere kadar gidip, Konferans Ligi'nde de bulabildiğim kadar forma şansı bulmaya çalışacağım" dedi. Kerem Atakan ayrıca kendisini 8 numara pozisyonunda rahat hissettiğini de sözlerine ekledi.EMRECAN BULUT: BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUMBeşiktaş'a transfer hakkında konuşarak sözlerine başlayan Emrecan Bulut, "Öncelikle Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu benim için büyük bir şeref. Belki çocukluk hayalim, öyle anlatabilirim size. Çok mutluyum, elimden geleni yapacağım, bu arma için mücadele edeceğim ve bu sezon sonunda İnşallah şampiyonluğu alacağız" ifadelerini kullandı. "2-3 YIL ÖNCESİNDE BUGÜNÜ HAYAL EDEMİYORDUM"2-3 yıl öncesinde bugünü hayal edemediğini belirten Emrecan Bulut, "Araya pandemi girmişti zaten. O süreçte amatör futbol oynadığım için profesyonel liglere göre amatör daha geç başladı. Böyle hayal kurmuyordum ama geçen sezona kadar böyle bir hedefim yoktu. Benim için bazı şeyler iyi gidince böyle bir hedefim oldu ve başardım, mutluyum" dedi. "MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYORUM"Beşiktaş'a gelince hedeflerinin yükseldiğini söyleyen Emrecan, "Buraya gelince hedefler yükseldi. Milli takım forması giymek istiyorum, uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istiyorum. Benim için böyle geçer İnşallah. Her geçen antrenman olsun, maç olsun üstüne koyarak devam edeceğim" şeklinde konuştu. "ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ"20 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş ile çalışmanın nasıl olduğunun sorulması üzerine, "Türk futbolu denince akla ilk gelen isimlerden Şenol hoca. Onunla çalışmak gerçekten gurur verici. Ben de İnşallah onunla birlikte yükseleceğim. İlk karşılaştığımızda bayramlaşma vardı. Onun üzerine konuşmuştuk ve tanışma için ufak bir sohbetimiz olmuştu. Çok sıcak kanlı. Burayı bilmediğim için böyle karşılanacağımı bilmiyordum. Tesisteki herkes olsun, takım arkadaşlarım olsun. Şenol hocaya da teşekkür ederim" cevabını verdi. "FİZİĞİM VE HIZIMLA FUTBOL OYNAMAYI SEVİYORUM"
En beğendiğin özellinin fiziği ve hızıya futbol oynamak olduğunu aktaran Emrecan, "Geçen sezon benden beklenin belki üzerinde oynadım. Bu sene de üzerine koyarak daha fazla yarar vereceğim takıma" diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğukan Demirkırdı - Spor