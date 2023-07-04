Beşiktaş'ın genç futbolcuları heyecan ve umut dolu

Kerem Atakan Kesgin: Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre bulmaya çalışacağım"Tam olarak beşiktaş'ta olduğumun farkındayım"Emrecan Bulut: Buraya geldiğim için çok mutluyum"2-3 yıl öncesinde bugünü hayal edemiyordum"Doğukan DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaşlı futbolcular...

Kerem Atakan Kesgin : Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre bulmaya çalışacağım

"Tam olarak beşiktaş'ta olduğumun farkındayım"

En beğendiğin özellinin fiziği ve hızıya futbol oynamak olduğunu aktaran Emrecan, "Geçen sezon benden beklenin belki üzerinde oynadım. Bu sene de üzerine koyarak daha fazla yarar vereceğim takıma" diyerek sözlerini noktaladı.