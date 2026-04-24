Beşiktaş'ın eski forvetlerinden Nijeryalı Michael Eneramo, antrenman sırasında hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski forvetlerinden 40 yaşındaki Nijeryalı Michael Eneramo, antrenman sırasında hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ın eski forvetlerinden 40 yaşındaki Nijeryalı Michael Eneramo, antrenman sırasında hayatını kaybetti.
Nijerya Futbol Federasyonundan "huzur içinde yat" başlığıyla yapılan açıklamada, futbolcunun da bir fotoğrafına yer verildi.
Nijerya medyası, 2018'de profesyonel futbol kariyerini sona erdiren futbolcunun, yeşil sahalarla bağını koparmadığını ve Kaduna şehrinde katıldığı bir antrenman sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.
Eneramo, Türkiye'de Beşiktaş ile birlikte Sivasspor, Başakşehir, Karabükspor, Manisaspor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Ocağı Limasol forması giymişti.