Haberler

Beşiktaş'ın eski forvetlerinden Nijeryalı Michael Eneramo, antrenman sırasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın eski forvetlerinden 40 yaşındaki Nijeryalı Michael Eneramo, antrenman sırasında hayatını kaybetti.

Nijerya Futbol Federasyonundan "huzur içinde yat" başlığıyla yapılan açıklamada, futbolcunun da bir fotoğrafına yer verildi.

Nijerya medyası, 2018'de profesyonel futbol kariyerini sona erdiren futbolcunun, yeşil sahalarla bağını koparmadığını ve Kaduna şehrinde katıldığı bir antrenman sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Eneramo, Türkiye'de Beşiktaş ile birlikte Sivasspor, Başakşehir, Karabükspor, Manisaspor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Ocağı Limasol forması giymişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

