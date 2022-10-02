Beşiktaş'ın derbide sık sık ofsayta düşmesine sinirlenen taraftarın yan hakeme fırlattığı madde olay oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun ilk derbi maçı yüksek tempoyla başlarken, siyah-beyazlı ekip sık sık ofsayta takıldı. Beşiktaş tribünlerinde yan hakemin sürekli ofsayt bayrağı kaldırmasına sinirlenen bir taraftar, hakeme puro attı.

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında toplam 6 kez ofsayt bayrağı kalkması dikkat çekti.

OFSAYTLARA SİNİRLENDİLER

Mücadelenin ilk çeyreğinde Fenerbahçe daha etkili bir görüntü çizdi. Hızlı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalışan siyah-beyazlılar, sık sık ofsayta kaldı. Bu duruma sinirlenen bir Beşiktaş taraftarının gösterdiği tepki sosyal medyada olay oldu.

Görsel: Yeni Şafak / Kadircan Dilli

SAHAYA PURO ATTI

Siyah-beyazlı bir taraftar Wehorst'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından yan hakemin olduğu bölgeye puro attı.