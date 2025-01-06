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Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var

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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, hakkındaki iddiaları yalanladı. Bilic, kendisine siyah-beyazlılardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya "'Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok" dedi. 56 yaşındaki teknik adam, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, siyah-beyazlıların başına geçeceği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

"BANA GELEN BİR ŞEY YOK"

Vole'de konuşan gazeteci Ali Ece, Slaven Bilic ile yaptığı görüşmede Beşiktaş iddiaları hakkında Hırvat teknik direktörün ne cevap verdiğini açıkladı. Ali Ece, Bilic'in henüz bir teklif almadığı ifade ederken, "Slaven Bilic ile sabah konuştum. 'Nasılsın' dedi, 'Puan tablosunu hatırlayana kadar iyiydim' dedim. 'Bu bizim Beşiktaş'ımız, haklısın' dedi. Teklif var mı diye sordum, 'Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok' dedi" sözlerini sarf etti.

ADALI'NIN ADAYLARI ARASINDA

Sergen Yalçın ile anlaşılamaması sonrası alternatif arayışlarına başlayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slaven Bilic'i de geniş listede tutuyor. Adalı'nın yabancı teknik adam adayları arasında Razvan Lucescu ve Slaven Bilic'in ismi geçiyor.

Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var

DAHA ÖNCE DE BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRDI

Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Kartal, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.

DERBİLERDE GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Hırvat teknik adam döneminde kupa kazanamazken özellikle derbi maçlarda başarısız sonuçlar aldı. Bilic yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Kartal, Galatasaray'la yaptığı 4 derbiyi de kaybetti.

Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

bu saatten sonra kimse gelmez 20 puan fark olmuş Serdar Topraktepe ile devam

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