Haberler

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Toplantıya Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıya Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve sicil kurulu üyeleri katıldı.

Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler