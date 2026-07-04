Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Toplantıya Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübü 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıya Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve sicil kurulu üyeleri katıldı.
Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı