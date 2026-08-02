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Beşiktaş, Hradec Kralove maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Hradec Kralove maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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