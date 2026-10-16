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Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 yendi; Özen galibiyeti sel mağdurlarına armağan etti

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Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 yendi; Özen galibiyeti sel mağdurlarına armağan etti
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UEFA Avrupa Ligi 2'nci maçında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, 'Kalite farkıyla biz kazandık' dedi. Özen, galibiyeti 19 bin Türk vatandaşına, İstanbul'da sel felaketi yaşayan yurttaşlara armağan etmek istediklerini belirtti.

Ali DANAŞ/ SINSHEIM, ALMANYA, UEFA Avrupa Ligi, 2'nci maçında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, karşılaşmanın ardından, "Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. 19 bin Türk vatandaşın bilet aldığını öğrendik. Bu galibiyeti önce onlara, sonra İstanbul'da sel durumunu, felaketi yaşayan yurttaşlarımıza ve Beşiktaş camiasına armağan etmek isterler futbolcularımız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'KALİTE FARKIYLA KAZANDIK'

Önder Özen, "Hoffenheim geçen sene PPDA (Savunma Aksiyonu Başına Pas) rekorları kıran bir takım. Biz de altını çizdik. Hocamız o konuda çok başarılı. İki tane aynı oyunu oynamaya çalışan takım. Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. 19 bin Türk vatandaşın bilet aldığını öğrendik. Bu galibiyeti önce onlara, sonra İstanbul'da sel durumunu yaşayan, felaketi yaşayan yurttaşlarımıza ve sonra da Beşiktaş camiasına armağan etmek isterler oyuncularımız" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ARKADAŞIMIZIN SAĞLIĞI"

Maç sırasında rahatsızlanan Beşiktaş Fizyoterapisti Serdar Korkmaz hakkında bilgi veren Özen, "Tam şu an mutlu değilim, çünkü fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz şu anda içeride sedyede yatıyor. Biraz sonra ambulansla hastaneye kaldıracağız. Onun rahatsızlığından dolayı galibiyetin mutluluğunu yaşayamadık, yaşamayalım da zaten. Önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. Bütün takım onu düşünüyor. Belki burada kalma ihtimali de var." diye konuştu.

"YÖNETİMİN ESERİ"

Yönetime teşekkürlerini ileten Özen, "Bu takım bizden çok Serdal Adalı ve yönetim kurulunun eseridir. Bize bazı olanaklar verdiler, biz de onları kullanmaya çalıştık. Serdal Adalı, bizim bulunduğumuz sınıra müdahale edilmesine hiçbir zaman izin vermedi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sayın Başkan bize sadece destek verdi. Benim yaptığım görevdeki insanlar engelle karşılaşıyor, ben karşılaşmadım. Ben müteşekkirim." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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