Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 45-27 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 23-14 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci devrede de üstünlüğünü koruyarak galip geldi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor