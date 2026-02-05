Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 45-27 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 23-14 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci devrede de üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 45-27 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 23-14 önde tamamladı.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, mücadeleden 45-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
