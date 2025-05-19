Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi Final Serisinde Durumu 2-0 Yaptı

Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi Final Serisinde Durumu 2-0 Yaptı
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Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyesi'ni 32-26 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş, maçı önde kapattığı ilk yarının ardından ikinci yarıda da etkili oynayarak galibiyetle ayrıldı.

HENTBOL Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Nilüfer Belediyesi'ni 32-26 mağlup eden Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son 5 dakikasına kadar karşılıklı gollerle geçen maçta, son bölümde farkı açan Beşiktaş devreyi 19-15 önde kapattı.

İkinci yarının başında farkı kapatan Nilüfer Belediyesi 10'uncu dakikada beraberliği sağladı: 21-21

Kalan dakikalarda farkı açan Beşiktaş, maçı 32-26 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. Serinin üçüncü maçı 25 Mayıs Pazar günü Bursa Üçevler Spor Salonu'nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyeti alan takım şampiyon olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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