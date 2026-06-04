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Beşiktaş Hentbol Takımı, Bogdan Radivojevic'i kadrosuna kattı

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Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş, deneyimli Sırp sağ kanat oyuncusu Bogdan Radivojevic ile anlaştı. Kulüp ayrıca Şevket Yağmuroğlu ile yollarını ayırdı.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Bogdan Radivojevic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ kanat oyuncu Bogdan Radivojevic'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bogdan Radivojevic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde EHF Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon mücadele etmeyi başaran 33 yaşındaki Sırp oyuncu, Flensburg-Handewitt forması giydiği dönemde 2014 yılında organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

Hentbol kariyerine 2010 yılında Partizan'da başlayan Radivojevic, 2012'den bu yana milli formayı da giyiyor.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan bu yana Beşiktaş formasını giyen Şevket Yağmuroğlu ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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