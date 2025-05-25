Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-Off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihlerinde 18'inci kez şampiyonluk yaşadı. Final maçında 36-31'lik skorla galip gelen Beşiktaş, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı.

HENTBOL Erkekler Süper Ligi Play-Off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş, konuk olduğu Nilüfer Belediyespor'u 36-31 mağlup ederek kupayı kaldırdı.

Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek skoru 3-0 yapan Beşiktaş, şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşen müsabakanın ilk yarısını, 19-13 önde bitirdi. Nilüfer Belediyespor, maçın ikinci yarısında kıyasıya mücadelesiyle farkı azaltsa da Beşiktaş, karşılaşmada 36-31 galip gelmeyi başardı. Final serisinde durumu 3-0 getiren siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı. Tarihinde 18'inci kez Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta maçın ardından madalyalarını alıp, kupayı kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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