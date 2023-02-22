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Kara Kartal'da yüzler gülüyor! Beşiktaş'ın yeni transferleri golle tanıştı

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Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini yeni transferler kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

ABOUBAKAR, ONUR VE MAXIM SİFTAH YAPTI

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederken, golleri; 43'üncü Aboubakar, 47'nci dakikada Onur Bulut ve 56'ncı dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 20'nci dakikada Mustafa Pektemek ve 84'üncü dakikada Olivier Thill'den geldi. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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