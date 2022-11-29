Beşiktaş gümbür gümbür geliyor! Kara Kartal, İstanbulspor'u farka boğdu

Dünya Kupası'na verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Redmond, Cenk Tosun, Atakan Kesgin ve Dele Alli kaydetti.

Katar'da devam eden Dünya Kupası için lige verilen arada Beşiktaş, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini farklı geçti.

BEŞİKTAŞ ŞOV YAPTI

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond, 46. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48. dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51. dakikada Dele Alli attı.

SIRADAKİ RAKİP KARAGÜMRÜK

Siyah-beyazlılar bir sonraki hazırlık maçında 2 Aralık Cuma günü Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren ise hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.