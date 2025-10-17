Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet alarak 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 8 maçta 5 puan topladı. Beşiktaş'ta 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.

Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Uduokhai kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ile 4 sezon sonra karşılaşacak

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi.

Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
