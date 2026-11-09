Beşiktaş Gençlerbirliği’ni 3-0 yendi, Italiano iyi iş çıkarttıklarını söyledi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Maça iyi başladık. İskoçya'dan cuma akşamı döndük. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Milli arada oyuncularım gidecek. Geldiklerinde bunları çözmek için çalışmaya başlayacağız. İyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezon başında nasıl oynuyorlarsa yine aynı şekilde oynadıklarını belirten Italiano, "Enerjimizi iyi kontrol ettik. Kendimizi en iyi şekilde gösterdik. İç sahada oynamanın bir avantajı var. Bunları kullanmaya çalışıyoruz. Perşembe, pazar oynamak oyuncuları yoran bir şey. Bugünkü rakibimiz bizim maç sayımızın yarısı kadar maç yapmıştır. Ona rağmen iyi iş çıkarttı. Temmuz ayının başından beri çalışıyoruz. Bacaklarda yorgunluklar var. Harika performanslar gösterdik. Maça iyi başladık. İskoçya'dan cuma akşamı döndük. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Milli arada oyuncularım gidecek. Geldiklerinde bunları çözmek için çalışmaya başlayacağız. İyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'CELTİC MAÇINDA 70 DAKİKA HARİKA OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Kasımpaşa, Celtic ve Gençlerbirliği maçlarında farklı taktikler denemesinin sebepleri sorulan İtalyan teknik adam, "Her maç birbirinden farklı. Kasımpaşa maçında rakibimizin iyi bir formu vardı. Bize gelene kadar iki galibiyet almışlardı. Rakibi baskılayan bir takımdı. Onları tebrik etmek istiyorum. Celtic maçında 70 dakika harika oynadığımızı düşünüyorum. O maçta daha fazlasını yapabilirdik. Bugün Trossard, Vlahovic ve orta saha oyuncularımızın kalitesine ihtiyacımız vardı. Onlar da bu kaliteyi gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı. Her maçın çalışması, idmanı farklı oluyor. Analizleri yapıp, en iyi şekilde işimizi yapmak istiyoruz. Trossard'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Merkezde bize büyük yardım sağlıyor. Kendisi tecrübeli bir oyuncu. Onunla bu konuda üstüne çalışmak istiyorum" dedi.

'MİLLİ ARA SONRASINDA ÇOK MAÇIMIZ OLACAK'

Oyuncuların sürelerinin çok önemli olduğunu belirten Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yorgunluk diye bir şey var. Bu da önemli bir şey. Herkese ihtiyacımız var. Herkesin işin içinde olmaması gerekiyor. Oyuncuların süreleri çok önemli. Burada hata yaparsanız sakatlıklar olabilir. Rotasyonları yaptığınız zaman kaliteden ödün verebiliyorsunuz ya da kimliğinizi kaybedebiliyorsunuz. Bunlar normal. Ben çok mutluyum bütün oyuncularımdan. Ligde bazı puanlar bıraktık. Alacağımız puanları alamadık. Sezon öncesinde yaptığımız programlar hizasında devam ediyoruz. Milli ara sonrasında çok maçımız olacak. İyi işler çıkartmamız gerekiyor. Deplasman problemimiz var. Çalışmamız gerekiyor, bunu çözeceğiz."

'KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ'

Milli ara sonrasında oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili düşünceleri sorulan Italiano, "Milli ara sonrasında zor maçlar var. Deplasmanda oynayacağız. Bu gelişmemiz gereken bir şey. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maç. Zamanı gelince hazırlıklarını yapacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Yeni bir hoca, yeni bir fikir var. 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı kendinizi hemen hazır bulamazsınız. Önemini biliyoruz. Yaklaştığında konuşuruz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı