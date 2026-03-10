Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel çalışma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.