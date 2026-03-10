Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, antrenmanlarına iki günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel çalışma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Süha Gür
Haberler.com
