Beşiktaş, Genç Yetenek Demir Ege Tıknaz ile Sözleşme Uzattı

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Beşiktaş, gelişimini kulübün futbol akademisinde tamamlayan 20 yaşındaki futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, genç oyuncuya başarılar diledi.

Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcuya başarılar diledi.

Geçen sezon Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 33 maçta 4 gol attı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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