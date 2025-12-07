Haberler

Beşiktaş ile Gaziantep FK 13. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Beşiktaş, iç sahada son 3 maçını kazanamazken, rakibi ile oynadığı önceki maçları oldukça çekişmeli geçti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK ile ligde 13. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

13. randevu

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 13 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı Güneydoğu temsilcisi, İstanbul'da 2-1 kazandı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Kartal, Samsunspor ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu dönemde deplasmanda çıktıkları 4 müsabakada 3 kez galip geldi. Beşiktaş, son iç saha galibiyetini ligin 6. haftasında Kocaelispor'a karşı 2-1'lik skorla elde etmişti.

Kartal'da 2 eksik var

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Gaziantep FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta son antrenmanlarda takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağı ise yapılacak son idmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından kararlaştırılacak.

Uduokhai sınırda

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında yer alıyor. Alman futbolcu, Gaziantep FK maçında kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Beşiktaş - Gaziantep FK müsabakasını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

