Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. - İSTANBUL

