Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in yirmi beşinci haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in yirmi beşinci hafta maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı