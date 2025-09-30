Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
