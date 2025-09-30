Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor