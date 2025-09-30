Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam etti. Takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde idman yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Dün oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
