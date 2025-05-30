Beşiktaş, Galatasaray'ı 91-75 Geçerek Play-Off'da 1-0 Öne Geçti

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ali Şakacı

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 16, Mathews 19, Sleva 5, Berk Uğurlu 19, Terry 8, Yiğit Arslan 2, Allman 14, Morgan 6, Plavsic, Kerem Konan 2

GALATASARAY: Palmer Jr. 14, Young 8, Göksenin Köksal 2, Delgado 1, Wallace 4, Izundu 18, Cummings 11, Buğrahan Tuncer 10, Blumbergs 7, Sadık Kabaca

1'İNCİ PERİYOT: 26-21

DEVRE: 46-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-51

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali Beşiktaş Fibabanka- Galatasaray karşılaşmasına sahne oldu. Serinin ilk maçını ev sahibi ekip 91-75 kazarak seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 26-21 önde kapatan siyah-beyazlı takım soyunma odasına 46-40 önde gitti. Beşiktaş farkı açmaya başladığı 3'ncü periyodu da 71-51 önde bitirdi. Ev sahibi ekip maçtan da 91-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

1 Haziran Pazar günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak serinin ikinci maçını Beşiktaş kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek, aksi durumda 3'üncü ve son maç oynanacak.

ALPEREN ŞENGÜN VE EBRAR KARAKURT DA MAÇI SALONDA TAKİP ETTİ

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt ile NBA'de Houston Rockets forması giyen, bu yıl aynı zamanda All-Star'a seçilmeyi başaran 2'nci Türk oyuncu olarak tarihe geçen milli basketbolcu ve eski Beşiktaşlı Alperen Şengün maçı tribünden izledi.