Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti, Gedson Fernandes 4. Golünü Attı

Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti. Gedson, bu golle 26. maçında 4. kez fileleri sarmış oldu.

Portekizli futbolcu, toplamda ise 40 müsabakada 9 gol, 2 asiste ulaştı. - İSTANBUL