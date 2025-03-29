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Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti, Gedson Fernandes 4. Golünü Attı

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti, Gedson Fernandes 4. Golünü Attı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gollerden biri Gedson Fernandes'den geldi, böylece ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti. Gedson, bu golle 26. maçında 4. kez fileleri sarmış oldu.

Portekizli futbolcu, toplamda ise 40 müsabakada 9 gol, 2 asiste ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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