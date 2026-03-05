Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 25. hafta 7 Mart Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Ligde hafta, 9 Mart'ta oynanacak 2 maçla sona erecek. Haftanın kapanışında Kayserispor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. MHK'nın yaptığı açıklamanın ardından Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi de belli oldu.

DERBİDE DÜDÜK OZAN ERGÜN'DE

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.