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Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş
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Derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda takıma 1 milyon euroluk (41 milyon TL) tarihi prim sözü verdiği ortaya çıktı.

Süper Lig'in merakla beklenen dev maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, bu zaferle sarı-kırmızılıların bu sezonki namağlup serisini de sona erdirdi.

BAŞKANDAN TARİHİ PRİM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla yaptığı toplantıda 1 milyon euro (41 milyon TL) prim sözü verdi. Futbolculardan galibiyet isteyen Adalı, maçın ardından soyunma odasına inerek oyuncuları tek tek tebrik etti ve prim sözünü yerine getireceğini açıkladı.

Bu kritik galibiyet, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken, takım içinde de büyük bir moral kaynağı oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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