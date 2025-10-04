Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yola Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada hareket etti. Derbi maçı için az sayıda taraftarla uğurlanan siyah-beyazlılar, RAMS Park'ta saat 20.00'de sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, stada hareket etti.
Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.
Beşiktaş'ı derbi maçına az sayıda taraftarı uğurladı.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor