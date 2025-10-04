Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yola Çıktı

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada hareket etti. Derbi maçı için az sayıda taraftarla uğurlanan siyah-beyazlılar, RAMS Park'ta saat 20.00'de sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, stada hareket etti.

Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.

Beşiktaş'ı derbi maçına az sayıda taraftarı uğurladı.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.