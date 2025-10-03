Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, omuz sakatlığı atlatan Tammy Abraham yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Omuz sakatlığı geçiren ve dün yapılan idmana katılmayan Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
