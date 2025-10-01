Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçı için çalışmalarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

