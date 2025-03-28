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Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Hava Durumu

Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Hava Durumu
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç saatinde hava sıcaklığının 13 derece olması bekleniyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 13 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler serin bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 78 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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