Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, milli pivot Sertaç Şanlı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Daha önce kulüpte oynayan Sertaç, birçok önemli takımla da oynama deneyimine sahip.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.