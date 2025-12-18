Beşiktaş GAİN: 98-96
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11'inci haftasında deplasmanda London Lions'a uzatmalar sonucunda 98-96 mağlup oldu. Maçın ilk periyodu 24-21, devresi 43-48 tamamlandı.
SALON: Copper Box Arena
HAKEMLER: Emilio Perez, Mario Majkic, Ioannis Tiganis
LONDON LIONS: Adamu 7, Price, Mikesell 6, Johnathan Williams 18, Lukosiunas 12, Rai 5, Phillip 4, Mcgusty 14, Deane Williams 12, Reynolds 20
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 17, Dotson 2, Kamagate 5, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Morgan 8, Lemar 18, Anthony Brown 19, Vitto Brown 8, Zizic 15
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-73
NORMAL SÜRE: 84-84
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11'inci haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions takımına uzatmalar sonucunda 98-96 mağlup oldu.