Conor Morgan: Play-offlara böyle güzel bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'nun 1 maç eksiği bulunan ligde bu sonuçla liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN'in başarılı oyuncularından Conor Morgan maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Conor Morgan, "Avrupa'nın en iyi takımlarından biri oldukları açık. Bu yüzden kendinizi onlarla mukayese etmek güzel. Play-offlara girerken kendimizi iyi hissetmemiz önemliydi. Heyecanlıyız ve play-offlara böylesine güzel bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI GALİBİYET ALDIK'

Maçta 9 sayı, 4 ribaundla oynayan tecrübeli forvet kendi performansını değerlendirerek, "İlk yarıya biraz yavaş başladım ama ikinci yarıda birkaç şutumun girdiğini görmek güzeldi, bunu hissetmek iyi geldi. Ancak buna çok da takılmıyorum. Çok iyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Hepimizin üzerine düşeni çok iyi yaptığını düşünüyorum. Sert oynadık ve birlikte hareket ettik" diye konuştu.

'HERKES İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI'

Beşiktaş GAİN'in BKT EuroCup'ta oynadığı final maçına da değinen Morgan, "Evet, bildiğiniz gibi herkes için büyük bir hayal kırıklığıydı. Hepimiz çok üzüldük. Organizasyon, takım ve her açıdan işler planladığımız gibi gitmedi. Ama bazen böyle şeyler olur ve asıl mesele buna nasıl tepki verdiğinizdir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
