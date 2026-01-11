Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Matt Thomas ile sözleşme imzaladı. Thomas, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giymiştir.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatıldı.
Skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığının vurgulandığı açıklamada, "Matt Thomas'a 'Beşiktaş ailes'ne hoş geldin.' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor