Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

Siyah-beyazlı basketbol takımı, final serisinin ikinci maçında yarın Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a konuk olacak

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

İki takım arasındaki 7. randevu

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

Beşiktaş kazanırsa kupa İstanbul'da sahibini bulacak

Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü