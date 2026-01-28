Haberler

Beşiktaş GAİN: 87-74

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT EuroCup 16. hafta mücadelesinde Dolomiti Energia Trento'ya 87-74 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, grup aşamasında 5. yenilgisini yaşarken, Trento 10. galibiyetini aldı.

SALON: BTS Arena

HAKEMLER: Hugues Thepenier, Arnau Padros, Ioannis Foufis

TRENTO: Steward 19, Aldridge 3, Mawugbe 3, Jones 11, Jakimovski 15, Jogela 17, Battle 5, Bayehe 11, Niang 3, Hassan.

BEŞİKTAŞ GAİN: Brown 5, Kamagate 7, Mathews 12, Berk Uğurlu 3, Thomas 2, Lemar 11, Dotson 4, Brown 6, Morgan 16, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 6.

1'İNCİ PERİYOT: 17-24

DEVRE: 42-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
