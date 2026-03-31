Bahçeşehir Koleji: 91 - 72

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yenerek seriye 1-0 avantajla başladı. İkinci maç 3 Nisan'da oynanacak.

İSTANBUL, -

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Christian Theis, Hugues Thepenier, Alberto Baena

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 21, Dotson 16, Morgan 13, Lemar 11, Zizic 10, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Thomas 2, Kamagate, Yiğit Arslan, Canberk Kuş

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 19, Mitchell 18, Hale 12, Williams 10, Cavanaugh 8, Homesley 5, İsmet Akpınar, Ford, Furkan Haltalı, Ponitka, Koprivica

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 37-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-54

Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı finalinde Türk takımlarını karşı karşıya getiren ilk maçta Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, yarı final serisine galibiyetle başlayarak 1-0'lık avantajı elde etti.

İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci karşılaşması, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Son müsabaka ise 8 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Yıllar süren hasret bitiyor, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var