Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Dolomiti Energia ile karşılaşacak

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında yarın İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale doğrudan adını yazdırdı.

B Grubu'ndaki maçların 11'ini kazanan, 7'sini kaybeden İtalyan ekibi ise 5. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Dolomiti Energia, bu turda Umana Reyer'i 94-90 yenerek tur atladı.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar İstanbul'da 97-83 kazanırken İtalya'daki karşılaşmadan ise Dolomiti Energia ise 87-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN, turu geçmesi halinde Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Romanya) maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı

Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor

Dünya Hürmüz'ü konuşurken, başka bir yeri işaret etti
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor

Hepsi yan yana dizildi: Bayraklara sarılı tabutlar salonu doldurdu
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar