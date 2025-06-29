Beşiktaş Futbol Takımı Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrollerinden Geçti

BEŞİKTAŞ Futbol A Takımı futbolcuları ve teknik heyeti yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçmeye devam ediyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Yardımcı Antrenör Mike Marsh, Kaleci Antrenörü Richard John Hartis ile futbolcular; Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.