Beşiktaş 11 maç sonra deplasmanda kaybetti
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak 11 maç süren deplasman yenilmezliğini sona erdirdi.
Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, tam 11 maç sonra deplasman mağlubiyeti yaşadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de mücadele ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların deplasman yenilmezliği de sona erdi. En son 19 Eylül 2025 tarihinde konuk olduğu Göztepe'ye 3-0 kaybeden Kartal, sonraki süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ile Eyüpspor ile de berabere kalmıştı. - İSTANBUL