Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazırlanıyor
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdürüldü.
SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor