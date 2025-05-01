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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazırlanıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazırlanıyor
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdürüldü.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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