Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi mücadelesine hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla derbi hazırlıklarını noktaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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