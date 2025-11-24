Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on dördüncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.