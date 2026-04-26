Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - İSTANBUL
